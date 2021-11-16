Чиновники Николаевского бронетанкового завода пытались продать детали и агрегаты БТР и БРДМ, предназначенные для ремонта техники в районе ООС. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ предотвратила кражу деталей, предназначенных для ремонта военной техники в районе ООС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, злоумышленники хотели незаконно продать их со складов государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод". Нехватка таких запчастей могла нанести вред обороноспособности нашей страны в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором.

Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения Государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты в БТР и БРДМ.

Злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию. Стоимость всех запчастей составила около 500 тыс. грн.







Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств сделки и установления и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Николаевской области совместно с Управлением координации безопасности предприятий ДК "Укроборонпром" и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.