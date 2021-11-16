Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова. ФОТО
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Российский наемник был задушен во время пьяной драки в Вологде.
Об этом в Twitter сообщил блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Зубков Александр Юрьевич (Вологда, 07.03.1988) задушен в Вологде во время пьяной драки начальником отдела полиции в ночь 02-03.11.2021", - говорится в сообщении.
Известно, что Зубков сражался против Украины в составе российско-оккупационных войск и получал "награды".
По информации из сети, наемник пришел в дом своей матери, где в подъезде произошел конфликт с ее соседом – начальником местной полиции.
В подъезд вышли другие соседи, повалили мужчину на пол, а сотрудник российской полиции задушил Зубкова.