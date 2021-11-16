Запорожский спортсмен Хамза Касьяненко завоевал золото на Чемпионате мира по джиу-джитсу. ФОТО

15 ноября запорожский спортсмен Хамза (Евгений) Касьяненко завоевал "золото" в категории "Мастер 4" (120 кг) на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом стало известно из результатов выступлений, опубликованных на сайте турнира AJP World Pro. Журналисты "Суспільного" пообщались с победителем.

К чемпионату запорожец готовился год. Говорит, что на соревнованиях есть ограничения по весу: "Максимум 120 килограммов. Я за этот год скинул 45 килограммов, мой вес перед поездкой был 110 килограммов".

Хамза Касьяненко делится, что спортом начал заниматься уже во взрослом возрасте, поэтому никто, кроме тренеров, в его победу не верил.

"Я упорно шел по этому пути, в прошлом году я выиграл чемпионат Украины от Лиги TMS в супертяжелом весе, а в этом году стал чемпионом мира", - говорит спортсмен.



Фото: сайт Суспільне

В общей сложности, участие в соревнованиях приняли более 2000 участников из 55 стран мира. От Украины в чемпионате соревновались 120 спортсменов, из которых четверо - запорожцев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.