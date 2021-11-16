Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму. ФОТОрепортаж

Ветеран российско-украинской войны Юлия Матвиенко из Запорожья, вернувшись в мирную жизнь, завела собственное фермерское дело.

Как информирует Цензор.НЕТ, о том, как женщина изменила жизнь на фронте на увлечение фермерским делом, она рассказала "Суспільному".

В 2015 году Юлия Матвиенко – мама двоих детей – пошла на войну. Пять лет прослужила снайпером. А забеременев, вернулась к мирной жизни. После рождения двойни вернулся со службы и ее муж.

Сейчас супруги-ветераны воспитывают четырех детей и занимаются фермерством. Свое хозяйство они завели, чтобы прокормить семью, когда не хватало средств, но впоследствии расширили дело.

"Поскольку есть свой дом, есть двор, сначала началось так просто. Нужно, чтобы курочки и пасхальные яйца были, чтобы не ходить покупать. Потом, много выбрасывается там всего, давайте поросенка заведем. А потом, а давайте и второго, потому что ему грустно", - вспоминает Юлия Матвиенко.

Впоследствии женщине удалось приобрести промышленный инкубатор. Попробовала его в действии - и все вышло. Первый раз вылупилось 1000 цыплят. Возможности и навыков содержать всех тогда еще не хватало, так что большинство птенцов женщина продала.

Первыми покупателями ее птиц были знакомые и подруги-ветеранки. Они предложили ей принять участие в благотворительном образовательном проекте, где учили, как правильно организовать собственное дело.

"Они покупают оборудование, если я напишу бизнес-план и так далее. Я его написала. Вообще-то, у меня высшее экономическое образование, быстро вспомнила, как это делать. Написала, просчитала. Купили мне клетки, это дало мне возможность вырастить уже больше, там 250 бройлеров", - рассказывает фермер.

Вместе с мужем Юлия выращивает уток, кур гусей, поросят и коз, также реализуют цыплят, мясо и яйца. Семейный бизнес развивается, так что недавно ферма переехала на новое место.







Фото: Суспільне