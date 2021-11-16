СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено). ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБ Украины, злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидер так называемых "антивакцинаторов" и еще один фигурант производства, гражданин РФ, сообщены о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

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В СБУ не называют имен задержанных, но по данным СМИ, одним из фигурантов является известный львовский антивакцинатор Остап Стахив.

О личности подозреваемого со ссылкой на свои источники сообщают Zaxid.net и Liga.net.

Как отмечается, в распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.















Продолжаются следственные действия.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теории заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.