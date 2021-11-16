В Киевской области начался ремонт трассы, ведущей от Белой Церкви на Виннитчину, - Служба автомобильных дорог. ФОТО

На дороге регионального значения Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/, соединяющая Киевскую и Винницкую области, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал ремонт, во время которого на территории Киевщины восстановят 31 км трассы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Трасса Р-17 имеет большое значение для транспортного сообщения между районными центрами двух областей.

В этом году дорожники отремонтируют 15 км, остальные будут восстановлены уже в следующем сезоне. В настоящее время работы продолжаются на участках вблизи поселка Володарка в сторону Белой Церкви.

Подрядчик уже отфрезеровал 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия, а на 8 км дороги уложил нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона. Из них на 2-х километрах уложен также верхний слой. Одновременно ведутся работы по планировке обочины.

Общая протяженность дороги Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/ составляет около 170 км. Ее протяженность в пределах Киевской области – 75 км.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируется завершить обновление всей сети дорог государственного значения общей протяженностью 24 000 км.