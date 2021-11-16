Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным. ФОТО

Заведение действовало нелегально, его не было в реестре учреждений, оказывающих услуги.

Об этом сообщила начальник управления соцзащиты департамента социальной политики городского совета Днепра Ирина Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее данным, заведение не внесено в реестр учреждений, оказывающих социальные услуги, поэтому городским властям ничего не было известно о нем. Максименко отметила, что в доме было восемь человек из Днепра. Сейчас соцработники звонят родственникам, предлагая либо забрать пожилых людей домой, либо найти другое заведение.

Заместитель городского головы Эдуард Пидлубный заверил, что эту ночь пожилые люди не будут ночевать в этом доме.

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"Сейчас наши специалисты созваниваются с родственниками этих людей, мы делаем все, чтобы их забрали обратно в семьи, а тех, кого не смогут – мы людей все равно в том здании не оставим и найдем место, где они смогут получить ночлег, приют и уют", – сказал он.

Напомним, 16 ноября в Днепре в частном доме для пожилых людей погибли пятеро женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки.

Администратор заведения задержан, дело открыли по статье о нарушении противопожарной безопасности.







