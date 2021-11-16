Новости Фото

Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным. ФОТО

7 00020
Заведение действовало нелегально, его не было в реестре учреждений, оказывающих услуги.

Об этом сообщила начальник управления соцзащиты департамента социальной политики городского совета Днепра Ирина Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее данным, заведение не внесено в реестр учреждений, оказывающих социальные услуги, поэтому городским властям ничего не было известно о нем. Максименко отметила, что в доме было восемь человек из Днепра. Сейчас соцработники звонят родственникам, предлагая либо забрать пожилых людей домой, либо найти другое заведение.

Заместитель городского головы Эдуард Пидлубный заверил, что эту ночь пожилые люди не будут ночевать в этом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Сейчас наши специалисты созваниваются с родственниками этих людей, мы делаем все, чтобы их забрали обратно в семьи, а тех, кого не смогут – мы людей все равно в том здании не оставим и найдем место, где они смогут получить ночлег, приют и уют", – сказал он.

Напомним, 16 ноября в Днепре в частном доме для пожилых людей погибли пятеро женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки.

Администратор заведения задержан, дело открыли по статье о нарушении противопожарной безопасности.

Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 01
Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 02

Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andrew86
    И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
  • Ан Мур
    так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
    І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
  • Олег Беляков 1ee72182
    что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
    им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
    Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
    а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости