Денисова встретилась с матерью Саакашвили. ФОТО
Об этом Денисова сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Провела встречу с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласанией. Обсудили состояние здоровья Михеила и условия его пребывания в медучреждении тюрьмы № 18. Проинформировала о мерах, предпринимаемых для обеспечения защиты его прав и надлежащего обращения", - написала она.
Денисова отметила, что направила заявления о нарушении прав Саакашвили Верховному комиссару ООН по правам человека, главе ОБСЕ, комиссару Совета Европы по правам человека, комитету ООН по предотвращению пыток, комитету Совета Европы по предотвращению пыток, в 9 представительств международных правозащитных организаций, 78 дипломатических представительств иностранных государств.
"Выразила надежду, что привлечение внимания международного сообщества к нарушению прав Михеила позволит обеспечить его права на жизнь, безопасность, должную медицинскую помощь и справедливый суд", - добавила она.
Напомним, ранее власти Грузии не дали Денисовой посетить Саакашвили. Грузинские чиновники утверждают, что якобы не обязаны пускать украинского омбудсмана к заключенному.