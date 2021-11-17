С авиацией и боевой стрельбой: морские пехотинцы провели учения неподалеку от оккупированного Крыма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины в Фейсбуке.
В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.
Успешно выполнив боевую задачу, военные умело совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отвергли силы условного противника.
"Данные тактические учения являются неотъемлемой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений, - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных" к боевым".
По словам командующего, главная их цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому неотложным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.
"Нужно отметить, что на протяжении всех маневров некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок. Участвовавшие в тренировке военные с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута", - подчеркнул. Наев.
Фото: фейсбук/ Командование объединенных сил