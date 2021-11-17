За два года в Тернопольской области отремонтировали 437 км дорог государственного значения, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Только в 2021 году протяженность обновленных дорог в области составила 275,4 км. Это гораздо больше, чем в предыдущие периоды.

Об этом в Facebook пише "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что до конца года с финишным слоем покрытия в области будут уже все международные транспортные коридоры и 2 основных национальных. Ремонт проходит также на 5 территориальных дорогах, ведущих к туристическим и промышленным центрам региона.

Одновременно с ремонтом дорог в области восстанавливали также мосты. За 2 года "Большой стройки" отремонтировали 22 моста, а до конца года их количество увеличится еще на 6. Общая сумма средств, выделенных Тернопольской области для восстановления дорог, составила почти 4,5 млрд гривен. При ремонте всех дорог во время "Большой стройки" впервые начал применяться комплексный подход.

Вместе с восстановлением дорог обязательными стали устройство тротуаров в населенных пунктах, оборудование освещения и новых автопавильонов. В одном только 2021 году было уложено 60 км тротуаров и оборудовано освещение на 35 км государственных дорог. Помимо восстановления существующих дорог, в области строятся также и новые.

В частности, вскоре начнется строительство северо-восточного обхода Тернополя протяженностью 8,5 км и двухуровневой развязки на примыкании к дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Работы будут вестись за средства Европейского инвестиционного банка. Будет также достроен обход города Теребовля, который был начат еще в 1987 году.

Общая протяженность обхода составит 19,3 км, включая 4 мостовых переходах. Кроме этого, для снижения рисков ДТП на пересечении дорог Р-39 и Р-41 построят двухуровневую развязку и достроят обход города Бережаны протяженностью 13 км. Для обеспечения сохранности обновленных дорог в области до конца года будут установлены 4 площадки "взвешивания-в-движении" WIM.

Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируется восстановить все 24 000 км государственных дорог.

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