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"Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше", - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Контрразведчики Службы безопасности совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР, который участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допроса наемника РФ опубликовал пресс-центр СБУ.

На обнародованном спецслужбой видео российский наемник назвал номер своего подразделения, который базируется в районе населённого пункта Логвиново и описал моральный климат в подразделении: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".

Также он отметил, что видел кадровых российских военных, но это "уровень комбатов и выше".

Отмечается, что злоумышленник лишился ориентиров на местности и вышел на украинские позиции.

Как сообщалось ранее, задержанный - уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.

В ходе задержания у боевика обнаружено: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 01

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 02

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 03
Фото: сайт СБУ

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
  • Підлога Маккартні
    Он что эти документы в жопе прятал?
  • Роман с камнем
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