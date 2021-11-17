"Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше", - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допроса наемника РФ опубликовал пресс-центр СБУ.
На обнародованном спецслужбой видео российский наемник назвал номер своего подразделения, который базируется в районе населённого пункта Логвиново и описал моральный климат в подразделении: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".
Также он отметил, что видел кадровых российских военных, но это "уровень комбатов и выше".
Отмечается, что злоумышленник лишился ориентиров на местности и вышел на украинские позиции.
Как сообщалось ранее, задержанный - уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.
В ходе задержания у боевика обнаружено: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.