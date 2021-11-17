Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу. ФОТОрепортаж
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Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западные границы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.
"Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. В эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - говорится в сообщении.