Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу. ФОТОрепортаж

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западные границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.

"Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. В эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский





