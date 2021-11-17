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Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу. ФОТОрепортаж

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Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западные границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.

"Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. В эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - говорится в сообщении.

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Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 01
Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 02
Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 03

Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
  • Vitia Ma
    В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
  • Vitia Ma
    У нас на западной границе есть мигранты?
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