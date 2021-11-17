Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что путепровод расположен между населенными пунктами Рудно и Зимна Вода возле Львова. Из-за его ограниченной пропускной способности этот участок объездной является точкой постоянного возникновения заторов, что негативно сказывается на экологии окрестностей и служит причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций.
В рамках "Большой стройки" путепровод на Западном обходе Львова будет расширен до 4 полос движения. С обеих его сторон будут также оборудованы тротуары и устроено наружное освещение.
На объекте уже проходят активные ремонтно-строительные работы.
В частности, подрядчик уже обустроил подъездные дороги с обеих сторон путепровода. В настоящее время ведется устройство буронабивных свай и перенос газопровода и линий электропередачи.
Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, являющейся частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в 2021 году планируется отремонтировать и построить 245 мостов и искусственных сооружений. Началось также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.