Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на незаконном сбыте наркотиков двух бывших правоохранителей. Один из злоумышленников был "удостоен" почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Януковичем, когда тот еще был премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь в должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.

"После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали до $30 тыс. "Клиентов" находили благодаря личным контактам в криминальном мире. Расчеты производились наличными при передаче "товара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.

В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:

- наркотические вещества и весы для их взвешивания;

- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;

- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;

- поддельные служебные удостоверения;

- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.













"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.