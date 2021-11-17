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Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на незаконном сбыте наркотиков двух бывших правоохранителей. Один из злоумышленников был "удостоен" почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Януковичем, когда тот еще был премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь в должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.

"После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали до $30 тыс. "Клиентов" находили благодаря личным контактам в криминальном мире. Расчеты производились наличными при передаче "товара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.

В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:

- наркотические вещества и весы для их взвешивания;

- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;

- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;

- поддельные служебные удостоверения;

- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 01

Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 02
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 03
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 04
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 05
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 06
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 07

"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.

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Топ комментарии

  • Серж Рача
    Мабуть перестали на дегустацію в опу заносити .
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
  • акаб акабіч
    фуфляк толкнули арестовичу. а тот для бубы тарил
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