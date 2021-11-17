Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.
По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь в должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.
"После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали до $30 тыс. "Клиентов" находили благодаря личным контактам в криминальном мире. Расчеты производились наличными при передаче "товара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.
В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:
- наркотические вещества и весы для их взвешивания;
- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;
- поддельные служебные удостоверения;
- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.