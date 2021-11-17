К границам стягиваются российские войска, необходимо приобрести квадрокоптеры для украинских воинов, – волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским воинам на Донбассе необходимы квадрокоптеры. Так как присутствие войск РФ увеличивается.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте серьезное обострение, у нас есть погибшие и раненые. Враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Нужна помощь на фронт и снова нужны очень важные для разведки квадрокоптеры. У меня сейчас три заказа от разных подразделений разведки. Сейчас все видят, как с разных сторон к украинским границам стягиваются российские войска. Вражеские беспилотники сбрасывают на наши позиции мины и гранаты. Я прошу помочь с покупкой квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

"Сейчас у меня есть 700 евро, это 21 тыс. грн, каждый квадрокоптер в Аутеле стоит 56 тыс., кто сколько может 50, 100, 200 грн, кто может меньше или больше, каждая копейка огромная помощь. В ноябре я уже отправила на фронт квадрокоптер "Мавик" 41 тыс., купила 4 планшета 38 тыс., купила сварочный аппарат для связи 23 тыс., отправила много лекарств. Помогаем, расслабляться точно нельзя", - добавила Юсупова.

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Находящийся на передовой военный сообщил Цензор.НЕТ, что его подразделение имеет только один квадрокоптер. Поэтому воин обращается за помощью к волонтерам.









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