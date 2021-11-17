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Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Убивший коллегу в Рубежном полицейский пытался бежать в Россию. Его задержали по пути к границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 01

"Во избежание ответственности за совершенное сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. На пути к пункту пересечения полицейского задержали. В совершенном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается", - говорится в сообщении.

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 02

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Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 03

В настоящее время следователи ГБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

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Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 04
Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 05

Ранее сообщалось, что вчера, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.

Топ комментарии

  • Игорь Горобец 0cada803
    Там всі такі.
  • Владимир Романенко 92ef7df3
    Гарно що піймали. Ато щеб один "притесненый рузьгеговорящий" мальчік бувби
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Заїпала ця толерастія - чому до 15років, а не пожиттєве?
    І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
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