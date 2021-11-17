Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Убивший коллегу в Рубежном полицейский пытался бежать в Россию. Его задержали по пути к границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во избежание ответственности за совершенное сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. На пути к пункту пересечения полицейского задержали. В совершенном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается", - говорится в сообщении.

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В настоящее время следователи ГБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

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Ранее сообщалось, что вчера, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.