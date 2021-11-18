Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В с. Медисовка (Хмельницкая обл.) в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей дошкольного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 ноября в 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 ребенка (2015-2021 г.р.). Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

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