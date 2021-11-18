В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области в фейсбуке.
О том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы, в полицию сообщили местные жители 17 ноября, около 20:15.
На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин.
Также сообщается, что в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. В настоящее время устанавливается из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье изъято и направлено на экспертизу.
Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство".
На месте работали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты.
Отмечается, что правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц.
В городе введена в действие специальная полицейская операция.
В то же время, по информации местного издания "Новости N", мужчина вместе девушкой на автомобиле "Ауди" заехал во двор дома по ул.Сенной. Здесь их ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался скрыться, однако убийца догнал его у подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.
Также издание сообщает, что личность убитого уже установлена: им является житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндык. По имеющейся информации, он имеет отношение к строительному бизнесу.