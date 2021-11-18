16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, отмечается, что 16 ноября в период с 15:15 до 15:40 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Муратово Луганской области с применением ствольной артиллерии калибра 152 мм.
"Огонь велся по направлению населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Муратово, ул. Молодежная, 2а и ул. Молодежная, 2/2", - отмечается в сообщении.
"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также по данному факту, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Луганской областной прокуратуре", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантами жизнью и здоровьем мирного населения.