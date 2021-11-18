Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Львовской области: травмированы 10 человек, из них 9 – дети. ФОТО

Пятерых детей госпитализировали в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Фейсбуке.

"17 ноября около 08:35 час., в с. Бышев (Радеховская ТГ) Червоноградского района, на ул. Гостиной, водитель школьного автобуса "БАЗ А0284", житель с. Бышев 1967 года рождения, не убедившись в дорожной обстановке, совершал поворот справа и допустил столкновение с грузовым автомобилем "DAF" под управлением жителя поселка Красное 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Во время ДТП в автобусе находились 15 человек (13 детей, водитель и учитель), которые ехали в Бышевскую ООШ I-III ступеней.

"В результате ДТП было травмировано 10 человек, из них 9 детей. 5 человек, из них 4 ребенка, после осмотра были отпущены домой, 5 человек (дети) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы во Львовскую МГКБ", - сообщили в ведомстве.

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По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.





Фото: сайт полиции