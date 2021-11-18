Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ. ФОТО

Агент российской спецслужбы под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".

По информации контрразведки СБУ, злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

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Установлено, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва". Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.



