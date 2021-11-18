Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области опровергает информацию о пересечении государственной границы нелегальными мигрантами.

Об этом правоохранители сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородщины обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.

"Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.

Уважаемые граждане, будьте сознательны и не распространяйте ложные новости", - говорится в сообщении.

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