Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Хозяин дома ранил одного из нападавших из травматического пистолета. Была объявлена полицейская спецоперация, присоединились кинологи, и злоумышленника смогла выследить по кровавым следом полицейская овчарка.

Об этом рассказал в Фейсбуке глава полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Грабители в балаклавах ворвались во двор жилого дома в Крюковщине в 4:20 утра. Они уложили хозяйку и ее дочь на пол и потребовали у женщин наличные деньги и драгоценности.

"Но на подозрительный шум среагировал глава семьи- он вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Злоумышленники в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию, была введена специальная полицейская операция", - написал Небытов.

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Одного из нападавших хозяин ранил, и полицейская овчарка взяла след. Пес привел правоохранителей к дубу, на котором спрятался один из разбойников.

"Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его подельника из Казахстана. Сейчас обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отметил Небытов.







