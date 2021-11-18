Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом рассказал в Фейсбуке глава полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ.
Грабители в балаклавах ворвались во двор жилого дома в Крюковщине в 4:20 утра. Они уложили хозяйку и ее дочь на пол и потребовали у женщин наличные деньги и драгоценности.
"Но на подозрительный шум среагировал глава семьи- он вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Злоумышленники в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию, была введена специальная полицейская операция", - написал Небытов.
Одного из нападавших хозяин ранил, и полицейская овчарка взяла след. Пес привел правоохранителей к дубу, на котором спрятался один из разбойников.
"Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его подельника из Казахстана. Сейчас обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отметил Небытов.