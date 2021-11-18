В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Во время внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале задымился пульт для голосования.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Когда спикер парламента Руслан Стефанчук увидел дым, объявил перерыв в работе Рады.
Пульт начал дымить у кого-то из "слуг народа". Нардеп Егор Чернев ("СН") начал тушить его огнетушителем.
После этого в сессионный зал вошли представители ГСЧС.
В кулуарах Верховной Рады стоит запах дыма.
Через 15 минут Рада продолжила работу.