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В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во время внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале задымился пульт для голосования.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда спикер парламента Руслан Стефанчук увидел дым, объявил перерыв в работе Рады.

Пульт начал дымить у кого-то из "слуг народа". Нардеп Егор Чернев ("СН") начал тушить его огнетушителем.

После этого в сессионный зал вошли представители ГСЧС.

В кулуарах Верховной Рады стоит запах дыма.

Через 15 минут Рада продолжила работу.

В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 01
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 02
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 03
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 04

В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 05
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 06
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 07
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 08
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 09
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 10

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вот зебилы сцут в глаза зе-выборцам, а почему пульт обоссать никто не смог?
  • kevinriznich
    ....незабаром під ними земля горітиме...
  • уаыау
    Так обоссали , из-за этого он и задымился ...
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