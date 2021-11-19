Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает сайт Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с депутатами городского совета посетили строительство. Увиденное впечатляет. Объездная дорога снизит поток грузового транспорта в городе и увеличит транспортные возможности региона, а значит – и перевалку грузов в портах", – рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.
Бетон повышенных прочностных характеристик для новой объездной дороги производится в непосредственной близости от самой трассы. По проекту, из 40 км общей протяженности 2 км пройдут через сам Николаев.
Работы выполняются в рамках президентской программы "Большая стройка".
В этом году, в зависимости от погодных условий, подрядчик рассчитывает завершить укладку бетона на участке протяженностью 11 км. В следующем году работы по сооружению объездной продолжатся.
Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было отремонтировано и построено 13 000 км дорог. До конца 2024 года протяженность восстановленных дорог должна составить 24 000 км.