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Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА. ФОТОрепортаж

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В Николаевской области строят новую 40-километровую дорогу, ведущую в порты Корабельного района Николаева. Для областного центра это будет объездная дорога. Ее делают полностью бетонной.

Об этом сообщает сайт Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с депутатами городского совета посетили строительство. Увиденное впечатляет. Объездная дорога снизит поток грузового транспорта в городе и увеличит транспортные возможности региона, а значит – и перевалку грузов в портах", – рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Бетон повышенных прочностных характеристик для новой объездной дороги производится в непосредственной близости от самой трассы. По проекту, из 40 км общей протяженности 2 км пройдут через сам Николаев.

Работы выполняются в рамках президентской программы "Большая стройка".

В этом году, в зависимости от погодных условий, подрядчик рассчитывает завершить укладку бетона на участке протяженностью 11 км. В следующем году работы по сооружению объездной продолжатся.

Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было отремонтировано и построено 13 000 км дорог. До конца 2024 года протяженность восстановленных дорог должна составить 24 000 км.

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Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА 01
Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА 02
Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА 03

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гавр
    Не обманюйте себе. Попередні будували. Ще і дешевше в рази. Але особливо не піарились. Мало того будували за гроші, які були на це. А ці будують дорого і за кредитні кошти. Які фіг знає як повертати, бо економіка у сраці... І "живі" гроші в нашу країну з узурпованою владою олігархата ніхто вкладати не буде.
  • Yuriy Smith
    да, а волонтеры как собирали бабло на квадрики и кофе, так и собирают.
    дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
  • Дмитрий Ч
    Строительство дорог может длиться пару лет и ныняшная власть, из открытых ими новых дорог приписывает себе, добрую половину дорог построенную попередниками, а при них лишь законченную.... Примеры: трасса Киев-Одесса 25 километров - эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году; Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги, из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в 2020......
    В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
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