Ущерб почти 30 млн грн: должностные лица Госпродпотребслужбы закупили вакцину от несуществующего в Украине ящура, сейчас она подлежит утилизации. ФОТОрепортаж

Экс-председателю тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении по факту служебной халатности, что привело к ущербу государству почти в 30 млн гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пресс-службы Киевской городской прокуратуры и СБУ.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю тендерного комитета Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по факту служебной халатности, что привело к ущербу государству почти в 30 млн гривен (ч.2 ст.367 УК Украины)).

Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Согласно материалам следствия, приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и подлежит утилизации.

По данным СБУ, чиновники действовали совместно с представителями одной из биофабрик. Они завозили продукцию на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

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Согласно заключению экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 млн гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы.



Фото: сайт СБУ

Досудебное расследование осуществляется следователями СО Подольского управления полиции ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Справка. Ящур – опасное заболевание животных, оказывающее значительное влияние на торговлю, также этим заболеванием могут болеть люди.

Всемирная организация защиты животных (МЭБ) предусматривает получение странами официальных статусов МЭБ по ящуру.

По данным Госпродпотребслужбы, последний случай ящура в Украине был зарегистрирован в 1988 году, с 1992 года Украина имеет статус МЭБ как страны свободной без применения вакцинации.

Госпродпотребслужба для подтверждения статуса по ящуру, как страны свободной без применения вакцинации, ежегодно предоставляет в МЭБ обязательную информацию о принятых мерах контроля за ящуром, в т. ч. о проведении симулятивных тренингов.