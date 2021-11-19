Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта сопротивления агрессору.
Стороны сообщили об общем подходе к важности остановки "Северного потока-2" и отметили, что он является орудием гибридной агрессии Москвы против Украины и Объединенной Европы в целом.
Участники встречи обсудили внедрение реформ в Украине, в частности, верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления и т.д. Отдельно отмечена необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущения использования практики выборочного правосудия.
В ходе разговора стороны обратили внимание на необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине, а также договорились о дальнейшей координации действий по укреплению устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.