Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности, Конгресса Украинцев Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта сопротивления агрессору.

Стороны сообщили об общем подходе к важности остановки "Северного потока-2" и отметили, что он является орудием гибридной агрессии Москвы против Украины и Объединенной Европы в целом.

Участники встречи обсудили внедрение реформ в Украине, в частности, верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления и т.д. Отдельно отмечена необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущения использования практики выборочного правосудия.

В ходе разговора стороны обратили внимание на необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине, а также договорились о дальнейшей координации действий по укреплению устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.

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