Новости Фото

Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: "Совок" в этой стране, похоже, полностью возродился". ФОТО

7 94239
Грузия отказала во въезде и депортирует прилетевшего в страну на отдых украинского волонтера Павла Кашчука. Также депортируют его кума, прилетевшего вместе с волонтером.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сам Кашчук, передает Цензор.НЕТ.

"Депортация…. Пока Саквартелло (или Грузия)! Наверное не навсегда … хотя желания возвращаться нет… Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья! По прилету расскажу подробности, документы об отказе въезда вместе с паспортом вернут в Киеве. Может хоть там причину указали… Кума Andre Dzyndra жалко. Его то похоже за компанию. Летел на 3 ночи отдохнуть - отели, билеты назад, авто в прокате…", - рассказал Кашчук.

Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 01
Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 02
Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 03

Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    зато полно кацапов на микробусах на винных турах...им там рады - бабло везут
  • Rostyslav Komarnytsky
    Накосячив Саакашвілі, громадянин України (з якогось дива) і зелена влада, яка засилає на його (Саакашвілі) підтримку цілі десанти адвокатів, правозахисників і спецслужбовців під прикриттям. Накосячили у Молдові ті ж спецслужб і ти з Чаусом. Тому і розвертають активних українців додому. Бояться не дружніх диверсій.
  • Панас Стець
    здивовані були дуже... до кацапів в грузін майже братське становлення... при тому, що кацапи майже до Тбілісі дійшли і скільки грузин вбили...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости