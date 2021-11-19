В результате аварии часть поля в Сумской области залило нефтью, - Госэкоинспекция. ФОТО
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Авария на нефтепроводе произошла в Сумской области. В результате нефтью загрязнено около 210 квадратных метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Telegram-канале.
"В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате авариии на землях возле объекта произошел разлив нефтяной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают специалисты экоинспекции по выяснению всех обстоятельств, измерений точной площади загрязнения и отбора проб.
Кроме того, комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию для выявления и ликвидации причин.