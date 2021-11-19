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Делегация посольства США посетила район ООС. ФОТОрепортаж

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Американцы побывали на передовых украинских позициях у поселков Пески и Марьинка.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.

"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Делегация посольства США посетила район ООС 01

Делегация посольства США посетила район ООС 02
Делегация посольства США посетила район ООС 03
Делегация посольства США посетила район ООС 04
Делегация посольства США посетила район ООС 05
Делегация посольства США посетила район ООС 06
Делегация посольства США посетила район ООС 07
Делегация посольства США посетила район ООС 08
Делегация посольства США посетила район ООС 09
Делегация посольства США посетила район ООС 10

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