Делегация посольства США посетила район ООС. ФОТОрепортаж

Американцы побывали на передовых украинских позициях у поселков Пески и Марьинка.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.

"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

















