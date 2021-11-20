Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них "протащила" вплоть до конечной - женщина погибла. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.
Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки №138, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые шли по пешеходному переходу.
При этом водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.
Вследствие наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Затем патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.
Недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй пострадавшей, 48-летней львовянки: женщина зацепилась за кузов, и автобус протащил ее с места ДТП до конечной.
В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера.
Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.