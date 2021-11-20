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Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них "протащила" вплоть до конечной - женщина погибла. ФОТОрепортаж

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В субботу, 20 ноября, около 6:00 на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове маршрутка сбила двух женщин, вследствие чего одна из них погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки №138, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые шли по пешеходному переходу.

При этом водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

Вследствие наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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Затем патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй пострадавшей, 48-летней львовянки: женщина зацепилась за кузов, и автобус протащил ее с места ДТП до конечной.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера.

Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 01
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 02
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 03
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 04
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 05
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 06

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Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    капец....мало что сдрыснул так еще и ...тащил тело ???? на бампере зацепилось????? это как????
    ............................................
    искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
    (последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
  • Ksenia VB
    Та які 3-8 років ?
    Він же вбив людину !
    Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
  • Vedana
    Яке жахіття !
    Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.

    Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.

    Співчуття рідним.
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