Погибшего на Донбассе украинского воина Уберта Мрачковского похоронят 22 ноября в Хмельницком. ФОТО

В понедельник, 22 ноября, в городе Хмельницкий в 12:00 по адресу: ул. Толстого, 4, начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Убертом Валерьевичем Мрачковским.