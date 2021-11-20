Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГНПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Государственная пограничная служба Украины с января 2020 года уже получала два вертолета типа Н-125.

В МВД подчеркнули, что прибывшие сегодня новые машины лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

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"Сегодня пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием. Оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ - на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов).

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Н-125 – это одна из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на уровне 8 тысяч 850 метров над уровнем моря.

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В МВД напомнили, что поставка вертолетов Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Украины и Правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. 29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины и компанией Airbus Helicopters был заключен соответствующий контракт. По его условиям всего запланирована поставка 24 вертолетов данного типа.