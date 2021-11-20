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Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция. ФОТОрепортаж

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Вечером 19 ноября мигранты, пытаясь пересечь границу Беларуси с Польшей возле приграничного села Старжина, бросали камнями в польских силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.

По информации полиции после 16:00 в окрестностях Старжины группа мигрантов забросала офицеров и солдат камнями. Никто из полицейских не пострадал, были повреждены 2 полицейских фургона.

В твиттере полиции Польши отмечается, что произошла коллективная попытка силового пересечения границы. Сотрудники белорусских служб помогали мигрантам.

"Полицейские машины были разбиты, а попытку пресекли", - резюмируется в сообщении.

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Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция 01
Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция 02
Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция 03
Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция 04

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Топ комментарии

  • Alexey G
    Абсолютно верно. Если я перелезу в Польшу через проволоку - штраф,а то и тюрьма,депортация и покошмарят еще дома. Араб с айфоном - бедный беженец,которого надо жалеть!
  • Петро Сидоренко
    поставьте таблички "осторожно мины"..... успокоятся, для страху пару петард взорвите.))))))))))
  • Олег Карпов b569f323
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