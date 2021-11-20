Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция. ФОТОрепортаж
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Вечером 19 ноября мигранты, пытаясь пересечь границу Беларуси с Польшей возле приграничного села Старжина, бросали камнями в польских силовиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.
По информации полиции после 16:00 в окрестностях Старжины группа мигрантов забросала офицеров и солдат камнями. Никто из полицейских не пострадал, были повреждены 2 полицейских фургона.
В твиттере полиции Польши отмечается, что произошла коллективная попытка силового пересечения границы. Сотрудники белорусских служб помогали мигрантам.
"Полицейские машины были разбиты, а попытку пресекли", - резюмируется в сообщении.