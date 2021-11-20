Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters. ФОТО

Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления военно-морских сил Украины, прошел сегодня через пролив Дарданеллы и близятся к Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Корабль с двумя патрульными катерами класса Island 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса.

Как отмечается, украинские моряки, который будут служить на этих катерах, уже прошли соответствующую практическую подготовку по расширенной программе в США.

"Два новых катера являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Украина получила два подобных судна", - пишет издание.

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