Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters. ФОТО
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Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления военно-морских сил Украины, прошел сегодня через пролив Дарданеллы и близятся к Черному морю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Корабль с двумя патрульными катерами класса Island 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса.
Как отмечается, украинские моряки, который будут служить на этих катерах, уже прошли соответствующую практическую подготовку по расширенной программе в США.
"Два новых катера являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Украина получила два подобных судна", - пишет издание.