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Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве почтили память погибших борцов за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме Зеленского и Ермака, на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Президент, в частности, поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Евромайдана.

Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 01
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 02
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 03
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 04
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 05
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 06
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 07
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 08
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 09
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 10
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 11

ФОТО: Олег Богачук

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому случаю в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.

Мемориальные мероприятия пройдут и на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    я вижу, что Ермак выгуливал Зеленскавага в центре города..
  • Ksenia VB
    А охорони скільки...
    От боїться воно українців.
  • Rhodesian
    Вова, по этой же улице пойдут люди выбрасывать тебя и твоего Ермака на мороз. Готовься. Бегом займись серьезно
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