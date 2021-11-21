Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Кроме Зеленского и Ермака, на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Президент, в частности, поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Евромайдана.
ФОТО: Олег Богачук
Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому случаю в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.
Мемориальные мероприятия пройдут и на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.