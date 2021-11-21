Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве почтили память погибших борцов за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме Зеленского и Ермака, на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Президент, в частности, поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Евромайдана.























ФОТО: Олег Богачук

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому случаю в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.

Мемориальные мероприятия пройдут и на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.