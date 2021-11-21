Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 21 ноября 2021 года на Аллее Героев Небесной сотни состоялась общая молитва за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места собития.

Общая молитва за Украину и всех борцов за независимость Украины состоялась утром 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни, 6, перед экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

Как отмечают организаторы молитвы, эти события имеют огромное значение для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и европейского пути развития Украины.



















