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Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Утром 21 ноября 2021 года на Аллее Героев Небесной сотни состоялась общая молитва за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места собития.

Общая молитва за Украину и всех борцов за независимость Украины состоялась утром 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни, 6, перед экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

Как отмечают организаторы молитвы, эти события имеют огромное значение для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и европейского пути развития Украины.

Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 01
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 02
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 03
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 04
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 05
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 06
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 07
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 08
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 09
Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни 10

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Топ комментарии

  • Герхард
    Почему бы не показать видео, как ЗЕ под "Ганьба!!!" тикает от этих людей к своему эскорту?
  • Ksenia VB
    Якби не Майдан, то ми би були б у напружених стосунках з НАТО. І це ми би пхали біженців у Польщу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    малого преза не видко?
    бо гидко!
    .............................
    Героям СЛАВА !
    смерть ворогам і зрадникам !!!
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