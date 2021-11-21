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Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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По случаю восьмой годовщины начала Революции достоинства на Майдане Независимости состоялось шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни и украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После завершения шествия перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ прошла панихида.

Участники помянули Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

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Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 01
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 02
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 03
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 04
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 05
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 06
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 07
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 08
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 09
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 10
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 11
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 12
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 13
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 14
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 15
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 16
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 17
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 18
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 19
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 20
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 21
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 22
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 23
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 24
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 25
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 26
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 27
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 28
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 29
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 30
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 31
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 32
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 33
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 34
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 35
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 36
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 37
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 38
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 39
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 40
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 41
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 42
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 43
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 44
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 45
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 46
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • Ярослав Яненко 85648d6e
    Вічна cвітла пам'ять.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Юрій Бутусов

    59 хв ·



    Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

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