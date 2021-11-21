Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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По случаю восьмой годовщины начала Революции достоинства на Майдане Независимости состоялось шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни и украинских военных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После завершения шествия перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ прошла панихида.
Участники помянули Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину.