Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По случаю восьмой годовщины начала Революции достоинства на Майдане Независимости состоялось шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни и украинских военных.