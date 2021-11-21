Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову. ФОТО
31 901122
На детской площадке возле Офиса Президента после акции протеста исчезла голова петуха.
Об этом в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает Цензор.НЕТ.
"После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции - несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" – говорится в сообщении.
Напомним, 21 ноября активисты направились под здание Офиса Президента. Произошло небольшое столкновение со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.