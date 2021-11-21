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Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову. ФОТО

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На детской площадке возле Офиса Президента после акции протеста исчезла голова петуха.

Об этом в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает Цензор.НЕТ.

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции - несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" – говорится в сообщении.

Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову 01

Напомним, 21 ноября активисты направились под здание Офиса Президента. Произошло небольшое столкновение со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Це знак.
  • богдан федорків
    не в того пєтуха зняли башку
  • Олексій Столяренко dc005695
    Символічно!
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