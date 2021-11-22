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Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В США внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек, несколько человек получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает REUTERS.

Авария произошла 21 ноября в американском штате Висконсин. В городе Вокеш проходил рождественский парад, по дороге шли дети с помпонами и множество взрослых участников шествия. Внезапно в колону на скорости въехал красный внедорожник.

Машина сбила более 20 человек. В больницу попали и дети, и взрослые. Уже известно, что во время аварии погиб минимум один человек. Начальник полиции города рассказал, что предполагаемого виновника смертельного ДТП уже задержали, он под стражей. Автомобиль, который сбил десятки людей, нашли в 32 километрах от города.

Власти города сообщили, что в районные больницы после парада медики доставили 11 взрослых и 12 детей. Однако очевидцы ДТП утверждают, что пострадавших намного больше. Полиция не установила, связан ли инцидент на рождественском параде с терроризмом, после аварии подобных происшествий не было.

В социальных сетях появилась информация о том, что из автомобиля, который сбил десятки людей, якобы стреляли. Однако в полиции это опровергли. Правоохранители также сообщили, что один из офицеров стрелял по машине, но сам водитель за оружие не брался.

Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 01

Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших много латиноамериканцев. Машина сбила группу детей с помпонами и "танцующих бабушек". По словам свидетелей происшествия, машина ехала на скорости около 64 километров в час. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.

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Ранее стало известно, что в Вашингтоне установили рождественскую елку, ей уже дали название - "Сахарный медведь". Высота дерева превышает 25 метров.

Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 02
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 03
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 04
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 05
Фото: REUTERS

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  • San Fenikss
    не нарізну, а короткоствольну. З нарізною все в порядку.
  • Yakov Nemo
    В кремле тормоза Отказали
  • Порохобандерівець
    Саме чорний.
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