Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Резников и Залужный поблагодарили десантников и десантниц за добросовестное исполнение воинского долга, за их отвагу, героизм и самопожертвование.
Они также вручили военнослужащим из состава Десантно-штурмовых войск государственные и ведомственные знаки отличия и награды, ценные подарки. В частности, одному из подразделений ДШУ вручен сертификат на вооружение и военную технику.
Торжественное мероприятие завершилось присягой десантника и вручением почетного знака "Квалификационное отличие ДШВ ВС Украины".
Министр обороны, подводя итоги поездки, подчеркнул, что техника и люди на передовой находятся в полной готовности к выполнению задач по назначению.
Как известно, 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ.