Легковушка на Закарпатье выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом: трое погибших. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
21 ноября, в 15:01, полицейские Береговщины получили сообщение о том, что на дороге между селами Косонь и Большая Бойгань произошло дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими.
Правоохранители выяснили, что столкновение произошло между двумя автомобилями: "Volkswagen Рassat" и "Mercedes-Benz". По предварительным данным, водитель легковушки "Volkswagen Рassat", 62-летний житель села Княгиня, что на Ужгородщине, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz".
В результате аварии 62-летний мужчина и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте происшествия.
Водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz", 57-летний житель села Запсонь, что на Береговщине, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Предварительная правовая квалификация события – часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших). Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.