Аваков, Гордон, Шустер, Комаровский и Гройсман вооружились рыцарскими мечами и топорами. ФОТО

Бывший глава МВД Арсен Аваков и журналист Дмитрий Гордон выложили в соцсеть "Инстаграм" одинаковые фото с надписью "Да-да, это именно то, что вы подумали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фото экс-глава МВД Арсен Аваков, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер, врач и телеведущий Евгений Комаровский и бывший премьер-министр Владимир Гройсман изображены на природе у огня с рыцарскими мечами и топорами.

"Да-да, это именно то, что вы подумали", – подписаны фото.

Между тем геолокацией фото Арсен Аваков указал старинный Тракайский замок в Литве.

Также известно, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер отмечает свое 69-летие. Возможно, это событие и послужило поводом для встречи людей, изображенных на фото.

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