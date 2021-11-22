В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере. ФОТОрепортаж
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.
Как сообщается, гуманитарную миссию совместно готовили Офис Президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины.
Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину.
Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.
В настоящий момент в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.
"По заданию Президента готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой. Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались", - говорится в сообщении.