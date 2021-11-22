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В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере. ФОТОрепортаж

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Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт "Киев" (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины - трое женщин и 11 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

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Как сообщается, гуманитарную миссию совместно готовили Офис Президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 01

Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину.

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Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 02

В настоящий момент в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

"По заданию Президента готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой. Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались", - говорится в сообщении.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 03

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Топ комментарии

  • Марк Муржи
    И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
  • Александр Александр 66da010f
    Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
  • Сергій Яковенко a7b09eab
    Хтось бачить там громадян України?
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