Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
"Уникальное архитектурное сооружение, выполненное в форме 13-метрового яйца-писанки, засияло яркими красками, обновилась и экспозиция писанковой коллекции. Теперь она стала доступной людям с нарушением зрения", - рассказала Онищук.
Реконструкцию музея начали в прошлом году. Ее выполняли по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", благодаря чему на проведение работ выделили 8 млн гривен из государственного и местного бюджетов.
Кроме самого музея, обновили и уникальную экспозицию писанок, насчитывающую более 12 тысяч экспонатов.
В Ивано-Франковской областной администрации убеждены, что Музей писанки, который до начала пандемии ежегодно принимал более 100 тысяч гостей из 60 стран мира, снова станет туристическим магнитом Прикарпатья.
Напомним, в Хмельницкой области по программе "Большая стройка" завершают капитальный ремонт дороги к Каменец-Подольской крепости.