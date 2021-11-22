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Обстрел Новозвановки расследует прокуратура. ФОТОрепортаж

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Производство было открыто по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Луганской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года незаконные вооруженные формирования произвели минометный обстрел прифронтовой деревни Новозвановка Северодонецкого района."

В результате открытия огня повреждены окна, стены, заборы и крыши пяти жилых домов, здание сельхозназначения, транспортная линия электропередач", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны.

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В ходе документирования последствий обстрела следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла обломки боеприпасов, выпущенных по предварительной информации из миномета калибра 122 мм.

Вещественные доказательства будут направлены на проведение экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

В настоящее время в уголовном производстве устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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