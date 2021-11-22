Мемориальную доску Денису Козе открыли в лицее Запорожья. ФОТО

Денис Коза был командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Об открытии мемориальной доски сообщил в фейсбуке заведующий информационным отделом в Национальном заповеднике "Хортица" Вячеслав Зайцев, информирует Цензор.НЕТ.

Доску открыли в Запорожском лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". Именно в этом лицее учился в свое время Денис Коза.

"Присутствовали родители, боевые товарищи и общественность. Ветеранское сообщество заботится о памяти погибших Героев!", - написал Зайцев.

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Денис Коза погиб 17 августа 2014 при обстреле из БМ-21 "Град" во время проведения поисково-ударных действий. Был похоронен в Чернобаевке 22 августа.

14 ноября 2014 года за личное мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).