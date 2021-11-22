Судно с катерами Island для Украины вошло в Черное море. ФОТО

В акваторию Черного моря вошел американский корабль, который везет в Украину два патрульных катера для ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт отслеживания кораблей Marine Traffic.

Судно прошло Босфор и следует в Одессу.

На его верхней палубе расположены два катера. Кроме катеров, на судне есть несколько контейнеров с разным оборудованием.

Ранее сухогруз, перевозящий из США в Украину два патрульных катера типа "Айленд", пересек Атлантический океан и Средиземное море и прошел пролив Дарданеллы для перехода в воды Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters. ФОТО

Island – патрульные быстроходные катера, предназначенные для береговой охраны. Они также используются для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.





