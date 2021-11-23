Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди "клиентов" - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в результате проведения спецоперации прекратили противоправную деятельность международной группировки, организовавшей механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

"В частности, злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди. Также задокументировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро", - отмечают в СБУ.

Также сообщается, что среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших должностных лиц местных органов власти и самоуправления.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;

оригиналы и копии иностранных паспортов;

поддельные печати и штампы;

фиктивные выписки из ЗАГС, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;

черновые записи о механизмах проведения сделок;

ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

"Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.









