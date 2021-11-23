Ремонт крупнейшего путепровода завершился в Закарпатье, - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Путепровод длиной 312 м находится в пределах автодороги государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Большая Добронь - Яноши с подъездом к КПП "Косино" и проходит над железнодорожным узлом. Ремонтные работы начались в апреле 2021 года в рамках президентской программы "Большая стройка".
"Еще выполняются подмостовые реставрационные работы. Также в ближайшее время нанесут разметку", – уточняют в Службе.
Ширина проезжей части путепровода составляет 10 метров, тротуаров - 2,5 м. Его построили еще в начале 80-х годов, с тех пор капитально не восстанавливали ни разу.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках иницированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.